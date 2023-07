Paliativos não salvam indústria automobilística

Bolsonaro não se emenda. Seu mais relevante aliado, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, aprovou a reforma tributária, que estava em discussão no Congresso há mais de dez anos, e recebeu uma reprimenda pública do ex-Presidente. O motivo é que o Governo - e parte da oposição - apoiava o projeto e Tarcísio foi conversar com o ministro Fernando Haddad e tirou foto. Ciumada desnecessária...





Por Aristóteles Drummond

O Governo retirou cerca de dois mil euros de imposto sobre cada carro popular a ser vendido entre junho e final de julho. Conseguiu escoar mais de 150 mil veículos que estavam prontos nas fábricas e revendas. Mas o estoque de veículos, em geral, chega a mais de 200 mil, apesar de muitas montadoras terem dado férias coletivas. Agora o Governo fala em facilitar a venda de autocarros e caminhões pesados, possivelmente através do banco oficial, BNDES, a juros subsidiados em cinco anos. Melhor seria atrair investimentos para o país e gerar renda. O carro elétrico chinês BYD chegou ao Brasil e está sendo vendido a 30 trinta mil euros.

VARIEDADES

• Bolsonaro não se emenda. Seu mais relevante aliado, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, aprovou a reforma tributária, que estava em discussão no Congresso há mais de dez anos, e recebeu uma reprimenda pública do ex-Presidente. O motivo é que o Governo - e parte da oposição - apoiava o projeto e Tarcísio foi conversar com o ministro Fernando Haddad e tirou foto. Ciumada desnecessária...

• A esquerda do PT fez Lula vetar o contrato de venda de 450 blindados para a Ucrânia pela empresa IVECO. Diplomatas mais experientes desaconselharam a medida que reforça a dubiedade da posição do Brasil.

• Lula assumiu a presidência do Mercosul com problemas no acordo com a União Europeia e o descontentamento do Uruguai com o viés antiamericano dos governos do Brasil e Argentina. O Uruguai quer fazer um acordo com a China isolado. E Lula insinua incluir a Venezuela no grupo.

• A cidade de São Paulo vive a polémica sobre a desapropriação dos 600 mil metros quadrados da sede do Jockey Clube pela prefeitura, que quer instalar um grande parque público. O clube está em crise, não paga impostos e tem reduzida a atividade no turfe.

• O senador Louis-Jean de Nicolay, da França, é primo próximo de D. Duarte - as mães são primas diretas - e dos herdeiros da coroa brasileira. Foi o primeiro a se manifestar pela ação do Governo em repor a ordem na França.

• Com mais de 90 anos, Silvio Santos começa a tratar de sua sucessão e pode vender a rede de TV SBT, a terceira do Brasil. Mas o setor está em crise. A CNN Brasil, com prejuízos; a Jovem Pan, com bons índices de audiência, mas baixa lucratividade. O Grupo Globo, demitindo muita gente do jornalismo e da área de novelas. Agora só ganha quem está trabalhando. Antes, o banco de reservas remunerado era grande para impedir fuga de talentos para a concorrência.

• O Presidente Lula recomendou à Petrobras que atenda pedido de parcelamento no pagamento da energia vendida à Argentina. Mas o fornecimento é conjunto com a empresa que transmite a energia, que é privada e não concorda.

• Lula convidou o presidente Macron para a cúpula dos países amazónicos - Venezuela, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia -, no dia 8 de agosto, em Belém. A Guiana é amazónica e faz parte da França como território ultramarino.

• O Brasil é o quinto produtor e consumidor de chocolates. Exporta cerca de 150 milhões de dólares de produtos com base nele. A indústria se beneficia de o país ser autossuficiente em leite, açúcar e amêndoa ou amendoim, que compõem a maioria dos itens fabricados.

• Os EUA possuem cinco consulados no Brasil. Em nenhum deles a liberação de um visto de turista demora menos de sete mes

Rio de Janeiro, julho de 2023

Os comentários estão desactivados.