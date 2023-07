Restos mortais de Eça de Queiroz vão ser trasladados para o Panteão

A Assembleia da República aprovou por unanimidade, em janeiro de 2021, um projeto de resolução do PS com o objetivo de "conceder honras de Panteão Nacional aos restos mortais de José Maria Eça de Queiroz, em reconhecimento e homenagem pela obra literária ímpar e determinante na história da literatura portuguesa".





Os restos mortais de Eça de Queiroz serão trasladados para o Panteão Nacional, em Lisboa, a 27 de setembro.

Esta notícia foi confirmada pelo deputado Pedro Delgado Alves, do grupo de trabalho criado pela Assembleia da República para definir a data e o programa da cerimónia, à Lusa.

O deputado apontara a data de 27 de setembro como a prevista, justificando ainda que esta data tinha de ser viabilizada pelo grupo, e, este sábado, confirmou que a trasladação vai acontecer no dia 27 de setembro, apesar o "anúncio formal" só ocorrerá na "próxima semana".

A 12 de abril, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que os restos mortais do escritor Eça de Queiroz seriam trasladados para o Panteão Nacional "brevemente", referindo-se ao grupo de intelectuais do fim do século XIX conhecido por "vencidos da vida", a propósito de uma passagem do discurso do novo presidente da CIP, Armindo Monteiro.

"Vamos homenagear, aliás, brevemente, na transladação para o Panteão Nacional dos restos mortais de Eça de Queirós", afirmou, na altura.

A Assembleia da República aprovou por unanimidade, em janeiro de 2021, um projeto de resolução do PS com o objetivo de "conceder honras de Panteão Nacional aos restos mortais de José Maria Eça de Queiroz, em reconhecimento e homenagem pela obra literária ímpar e determinante na história da literatura portuguesa".

