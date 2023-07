Os socialistas são todos aldrabões?

Torres Couto, Carlos Melancia, José Sócrates e Capitão Ferreira: não é honesto dizer que todos os socialistas são aldrabões, mas há factores que facilitam a corrupção no PS





Perante a sucessão de casos suspeitos (ou declaradamente fraudulentos) envolvendo figuras do universo socialista, ouve-se dizer com cada vez maior frequência: «Os socialistas são todos uns aldrabões».

Será verdade?

Obviamente não é: há aldrabões em todos os partidos.

Sucede que a génese do PS é mais suscetível a certo tipo de fraudes do que a do PSD.

E, por outro lado, desde o 25 de Abril o PS tem estado muito mais tempo no poder do que o PSD, o que atrai muita gente com interesses obscuros.

O Partido Socialista é historicamente um partido profundamente ligado ao Estado e à Função Pública.

É herdeiro direto do Partido Republicano Português (rebatizado de Partido Democrático em 1911), que dominou desde o princípio ao fim a 1.ª República.

Tinha uma influência sobretudo urbana, na pequena e média burguesia citadina - comerciantes, empregados do comércio, funcionários públicos -, exatamente como o PS.

E tal como tem acontecido com o PS nesta 3.ª República, controlava o poder mesmo quando estava fora do Governo, mercê da sua presença a vários níveis da máquina do Estado.

O PS é hoje liderado por António Costa - o PD teve em Afonso Costa o seu líder mais marcante.

O PSD é um partido completamente diferente.

Não tem raízes históricas.

As suas ligações ao Estado são frágeis: funda-se sobretudo na sociedade civil.

O seu fundador era um bem-sucedido advogado do Porto, trabalhando em profissão liberal, Francisco Sá Carneiro.

A sua base assenta não no Estado, no funcionalismo, mas nos pequenos empresários, nos profissionais liberais, nos empreendedores.

Haverá lá muita gente pouco honesta - como ainda ontem se viu - mas as ‘aldrabices’ passam-se em geral fora do universo do poder, no mundo dos negócios.

O prolongado casamento entre o Partido Socialista e o Estado gerou um clima de promiscuidade que facilita a corrupção e o nepotismo.

Assistimos no PS a episódios sucessivos envolvendo os poderes públicos, assistimos a fraudes com subsídios do Estado ou da Europa, assistimos a trocas de favores e a tráfico de influências.

Os casos não são de agora: vêm de trás.

Quem não se lembra do escândalo da UGT, no tempo de Torres Couto, envolvendo dinheiros do Fundo Social Europeu destinados a supostos cursos de formação?

E do caso Emaudio, envolvendo o governador de Macau, Carlos Melancia, amigo chegado de Mário Soares?

E da destruição da PT, a nossa empresa-estrela na época, levada a cabo por um dueto composto por José Sócrates e Ricardo Salgado, com cumplicidades no Brasil?

Agora, surgem os escandalozinhos envolvendo este Governo - mas que também são reveladores do mesmo fenómeno.

É o secretário de Estado que se demite por suspeitas não só de corrupção na compra de material para o Ministério da Defesa mas também de contratos-fantasma de consultoria, no valor de dezenas de milhares de euros.

E vêm à memória outras histórias.

A história do segundo marido da ministra Ana Abrunhosa, António Trigueiros de Aragão, que recebeu fundos europeus quando ela era presidente da respetiva CCDR.

A história do marido da ministra Elvira Fortunato, Rodrigo Martins, gestor de uma Associação que recebeu subsídios do Ministério tutelado pela mulher.

A história da empresa do pai do ministro Pedro Nuno Santos, que também foi beneficiada com um subsídio qualquer.

É surpreendente, de resto, a quantidade de empresas e instituições ligadas a membros do Governo ou seus familiares, muitas delas recebendo subsídios e outros apoios.

Até o ministro da Saúde, com aquele seu ar inocente, tinha uma empresa cuja situação não resolveu logo quando foi para o Governo.

O PS não é um ‘partido de aldrabões’, como alguns pretendem - mas está minado por múltiplos laços que se foram construindo ao longo dos anos entre muitos militantes seus e os poderes públicos.

É uma teia que já não é possível desmontar.

Mesmo que o PS saia do poder, ficarão os seus altos funcionários no aparelho do Estado, ficarão os autarcas, ficarão presidentes e diretores de instituições públicas, etc., a exercer a sua influência e a retirar dela eventuais benefícios pessoais.

Dizer que no PS são todos aldrabões é uma generalização altamente abusiva e mesmo desonesta.

Mas há de facto muitos casos de desonestidade que mancham o Partido Socialista e fazem dele o campeão de muitos negócios obscuros envolvendo o Estado português.

Quem duvida?

Os comentários estão desactivados.