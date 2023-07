Marcelo e as marretadas em António Costa

1.Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu ao chamamento do povo e, depois de ter anunciado que ia estar de pantufas até ao final da semana, acabou por ir no domingo à festa dos Tabuleiros, em Tomar. O Presidente da República é assim, ninguém o agarra. E ninguém o agarra também nas marretadas ao Governo, é mais forte do que ele e não resiste a uma boa alfinetada ao primeiro-ministro. Quando António Costa desvalorizou a polémica sobre a demissão do secretário de Estado da Defesa, ignorando as acusações que recaem sobre Marco Capitão Ferreira, o Presidente, no seu estilo peculiar, mandou o recado do costume: «Eu nunca diria que ele [António Costa] teria dito que a transparência ou a corrupção não era importante para os portugueses (…) Certamente isso foi um mal-entendido, porque ninguém iria desvalorizar uma realidade dessas». Mal-entendido de quem? Marcelo tem mesmo graça e adora este jogo de malhar no primeiro-ministro, acredito que até sonhe com a próxima marretada. E esta, diga-se, foi muito bem dada.

2.O mundo está mesmo esquizofrénico e as pessoas nem se dão conta do que disseram na semana anterior. O cartoon de Cristina Sampayo, em que um polícia vai atirando a alvos, mas que acerta mais nos ‘modelos’ mais escurinhos, mereceu a aprovação de muitos dos que duas semanas antes se tinham atirado ao cartoon dos professores, onde Costa aparecia com lápis espetados nos olhos e com o nariz de porco. A liberdade criativa, pelos vistos, só existe para alguns. Verdade seja dita que alguns foram coerentes e apoiaram os dois cartoons. Já agora, a explicação do coletivo responsável pelos cartoons não lembra ao careca, ao dizerem que o ‘boneco’ se referia à Polícia francesa. Alguém acredita nisso, sem se chamar Ana Gomes? Goste-se ou não, os cartoons são uma crítica social ou política, que uns gostam e outros não. Só isso, se assim não for, os cartoonistas que morreram por terem desenhado Maomé com uma bomba na cabeça morreram em vão.

4.Há dias entrevistámos o antigo procurador-geral da República, José Souto de Moura, um homem por quem tenho uma enorme consideração e a quem o país muito deve, dizia que estranhou ver Paulo Pedroso a comentar os casos de abusos sexuais no interior da Igreja Católica. Esta semana, vi o programa e fiquei banzado com a lata de Paulo Pedroso em atacar sistematicamente o Ministério Público. De facto, a vergonha não é algo que exista no seu dicionário.

5.Tenho escrito, muito, nos últimos tempos sobre o estado da Igreja portuguesa e estou a chegar à conclusão de que a guerra civil está próxima, metaforicamente falando. Já não é apenas uma guerra entre conservadores e progressistas, é um desencontro muito grande nas questões mais básicas. A Igreja vai ter que fazer um grande esforço para não se desintegrar.

6.O que se passa com a caça à multa nalgumas zonas de Lisboa é lamentável. O que a PSP e a Polícia Municipal fazem é quase indescritível, colocando radares depois dos outros que são fixos. Os condutores aceleram um pouco depois de deixarem o radar fixo para trás e logo levam com outro. Isto tem alguma coisa de prevenção? Não, é apenas a caça à multa. Lamentável.

