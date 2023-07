Libaneses que tentavam entrar em Israel são dispersados com tiros

O exército de Israel repeliu, com disparos para o ar, 18 libaneses que tentavam atravessar a fronteira para Israel, este sábado.

A notícia foi avançada por um porta-voz militar, numa altura em que se tem vivido uma grande tensão na zona entre as forças israelitas e o grupo xiita Hezbollah.

O grupo que tentava entrar nesta região dirigia-se para a chamada Linha Azul da ONU, na região do disputado monte Dov, onde se situam as disputadas quintas de Shab'a, contudo, apesar de terem percorrido uma distância de 80 metros em território israelita, nunca chegaram a atravessar a linha de fronteira, refere o jornal Times of Israel.

Entre os 18 membros deste grupo estava também o deputado Kasem Hashem, membro do grupo parlamentar do movimento xiita Amal, e jornalistas que se encontravam perto das quintas de Shab'a, no sul do Líbano.

Estas quintas fazem parte de zonas disputadas das quais Israel não retirou as suas forças quando estas abandonaram o sul do Líbano em 2000 e não são oficialmente consideradas território libanês, apesar de alguns especialistas dizerem mesmo que são território sírio.

As tensões aumentaram no início de julho, depois de Israel ter anexado a parte norte da aldeia vizinha de Ghajar, dividida pela Linha Azul da ONU.

