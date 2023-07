O Ispa - Instituto Universitário assinou, na quarta-feira, um protocolo de cooperação com a The Clinic of Change, um acordo «inovador» que visa «o desenvolvimento de uma colaboração científica, técnica e humana, com efetiva produção e capacitação académica».

Recorde-se que The Clinic of Change é a primeira clínica em Portugal, através de parceria internacional com a Awakn Life Sciences, de psicoterapia assistida por ketamina, «uma forma de terapia assistida por psicadélicos» . «Uma terapêutica inovadora em Saúde Mental com evidência sólida de eficácia e segurança no tratamento de alguns dos maiores flagelos de Saúde do século XXI: depressão, ansiedade, burnout ou esgotamento, stress pós-traumático, distúrbios alimentares e vários tipos de adição, nomeadamente o alcoolismo», explica a própria clínica. «O protocolo entre a The Clinic of Change e o Ispa - Instituto Universitário permite desenhar um caminho sólido para Portugal de aproximação entre a academia e a investigação à psicoterapia assistida por psicadélicos, em particular a ketamina», defende o diretor-geral da The Clinic of Change, Cláudio Carmona, que acrescenta que esta parceria «representa uma oportunidade única de trazer para o país esta enorme inovação em Saúde Mental, a partir de uma metodologia internacional já documentada e com evidência científica publicada, contando com parceiros como o Imperial College e a Universidade de Exeter».

A par da assinatura do protocolo, o Ispa - Instituto Universitário acolheu, na quarta-feira, a palestra ‘Ketamine assisted therapy - a paradigm shift in mental health’, ministrada pela responsável da área de Psicofarmacologia na Universidade de Exeter, Celia Morgan, uma referência mundial da área.

Atualmente, mais de um em cada cinco portugueses sofre de Saúde Mental. São 22,9 % da população que colocam Portugal como o segundo país com a prevalência mais elevada de doenças mentais da Europa. O país é o segundo da OCDE com maior consumo de antidepressivos per capita e as perturbações mentais representam 11,8 % da carga global das doenças em Portugal.

Os comentários estão desactivados.