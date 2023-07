Marrocos resgata 2 mil migrantes nos últimos dois meses

Apenas na última semana, as autoridades deste país resgataram 235 pessoas das águas do Atlântico, que foram transportadas para a localidade de Dajla, no Sahara Ocidental.





As autoridades marroquinas resgataram, nos últimos dois meses, das águas do sul de Marrocos e do Saara Ocidental, cerca de 2 mil migrantes.

Segundo dados fornecidos à agência Efe pelo Ministério do Interior, o "número de tentativas irregulares de emigração para a Europa" "reduziu-se sobretudo na zona atlântica", graças à vigilância das praias, reportando ainda que nestes barcos com destino às Ilhas Canárias espanholas, 85% das pessoas eram originárias de países subsaarianos.

Apesar de serem números preocupantes, o Ministério do Interior de Marrocos referiu que "a taxa de decréscimo atingiu este ano 36%" em comparação com o ano anterior.

Marrocos está a sofrer uma pressão especial naquela zona do sul do país e do Sahara, de onde, não só partem barcos das costas, mas também numerosas embarcações de países como a Mauritânia ou o Senegal, que tem como objetivo chegar às ilhas espanholas, acrescenta a tutela.

Apenas na última semana, as autoridades deste país resgataram 235 pessoas das águas do Atlântico, que foram transportadas para a localidade de Dajla, no Sahara Ocidental, segundo fontes de salvamento marítimas.

