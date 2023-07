Mau tempo na Coreia do Sul causa pelo menos 33 mortos

Em quatro dias, chuvas torrenciais submergiram muitas regiões do país em plena época das monções de verão.





As chuvas torrenciais na Coreia do Sul causaram a morte de pelo menos 33 pessoas e dez estão desaparecidas, segundo um balanço divulgado este domingo pelas autoridades.

O balanço anterior apontava para 26 mortos e 14 desaparecidos, mas, de acordo com as autoridades, o número de vítimas mortais deverá aumentar, numa altura em que as equipas de socorro procuram pessoas presas num túnel subterrâneo inundado.

Em quatro dias, chuvas torrenciais submergiram muitas regiões do país em plena época das monções de verão.

A maioria das vítimas registou-se na província de Gyeongsang do Norte, onde grandes deslizamentos de terras em zonas montanhosas soterraram casas habitadas.

Vários dos desaparecidos “foram arrastados” pela água quando um rio transbordou nesta região.

Nas zonas mais afetadas, “casas inteiras foram arrastadas”, disse um socorrista à agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

Há ainda registo de milhares de deslocados, cortes de estradas e de eletricidade em várias regiões do país.

