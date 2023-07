Cerca de 1400 migrantes chegaram a Lampedusa nas últimas 24 horas

De acordo com os últimos dados de 14 de julho fornecidos pelo Ministério do Interior italiano, no corrente ano 75 065 migrantes chegaram às costas do país.





Cerca de 1400 migrantes chegaram nas últimas 24 horas à ilha de Lampedusa, en Itália, aumentando para mais de 2200 as pessoas alojadas no centro de acolhimento, foi anunciado este domingo.

Na noite de sábado, 485 migrantes chegaram em 11 embarcações e, durante o dia, registaram-se mais 22 desembarques na ilha, num total de 947 pessoas, informaram os meios de comunicação locais.

A bordo das embarcações, localizadas pela Guarda Costeira e pela Guarda das Finanças italianas, estavam entre 33 e 55 migrantes, incluindo mulheres e crianças, que explicaram ter partido de Sfax, na Tunísia, e serem originários do Benim, Costa do Marfim, Burkina Faso, Camarões, Gâmbia, Mali, Guiné, Senegal e Nigéria.

No centro de acolhimento da ilha, a poucas milhas da costa do norte de África, estão agora cerca de 2200 migrantes, entre eles 800 menores não acompanhados, e apesar das sucessivas transferências para outras localidades não conseguem esvaziar este espaço com capacidade para apenas 400 pessoas.

De acordo com os últimos dados de 14 de julho fornecidos pelo Ministério do Interior italiano, no corrente ano 75 065 migrantes chegaram às costas do país, enquanto no mesmo período em 2022, foram registados 31 920.

