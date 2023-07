Homem morre em atropelamento ferroviário em Portalegre

A Linha da Beira Baixa esteve cortada temporariamente para as operações de socorro, segundo a fonte do comando sub-regional.





Um homem com cerca de 70 anos morreu este domingo num atropelamento ferroviário na Linha da Beira Baixa, no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil do Alto Alentejo.

A mesma fonte indicou que o acidente envolveu um comboio de passageiros, tendo o alerta sido dado às 15h31.

Acrescentou ainda que o óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde, tendo o corpo do homem sido transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

A Linha da Beira Baixa esteve cortada temporariamente para as operações de socorro, segundo a fonte do comando sub-regional.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros de Gavião, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Gavião e da GNR.

