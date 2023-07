Alexandre Fonseca suspende funções no Grupo Altice

O comunicado termina com a garantia de que “esta é uma decisão que o Grupo Altice aceita e valoriza, pois auxilia a salvaguarda da prossecução da sua atividade empresarial e promove a defesa dos princípios da transparência, e da inequívoca colaboração no apuramento dos factos





Alexandre Fonseca suspendeu as suas funções executivas no Grupo Altice “ em prol da proteção da atividade empresarial do Grupo Altice”, o anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira pelo grupo, em comunicado.

O seu atual Co-Ceo, Alexandre Fonseca, comunicou ao Grupo que accionou a suspensão das suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não-executivas de gestão do Grupo em diversas geografias, incluindo as posições de Chairman em diversas filiais.

“Com esta sua decisão, Alexandre Fonseca pretende de forma inequívoca proteger os interesses do Grupo Altice, e todas as suas marcas num processo que é público onde, aparentemente, são indiciados actos a investigar ocorridos no período em que este exerceu as funções executivas de Presidente da Altice Portugal”, lê-se ainda na nota.

O comunicado termina com a garantia de que “esta é uma decisão que o Grupo Altice aceita e valoriza, pois auxilia a salvaguarda da prossecução da sua atividade empresarial e promove a defesa dos princípios da transparência, e da inequívoca colaboração no apuramento dos factos”.

