Demi Lovato revela que tem deficiência visual e auditiva após overdose quase fatal

Demi Lovato revelou recentemente numa entrevista como os efeitos da sua overdose quase fatal em 2018 serviram de motivação para largar as drogas.

"Eu não mudaria o meu caminho porque não me arrependo. A coisa de que me arrependo foi quando apanhei uma overdose."

Lovato, que tem sido aberta sobre a sua luta contra o vício, disse o que gostaria de saber naquela época.

"Gostaria que alguém me tivesse dito, um, que eu era bonita porque não acreditava nisso e, dois, gostaria que alguém tivesse me dito que se apenas me sentasse com a dor, ela passava”.

Embora esteja agora num lugar melhor, a artista ainda sente o impacto da sua overdose.

“Eu tenho deficiência visual e auditiva... Isso é o que mais me arrependo, por causa do que isso me causou hoje. Eu não conduzo porque tenho pontos cegos na minha visão."

No entanto, a cantora garante que estes efeitos ajudam a servir de motivação para se manter sóbria.

" É um lembrete constante para permanecer no caminho certo, porque nunca quero que isso aconteça novamente."

