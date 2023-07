Messi apresentado no Inter Miami com milhares de fãs no estádio

Messi vai voltar a usar a camisa 10, número pelo qual ficou conhecido no Barcelona.





Lionel Messi já foi oficialmente apresentado no Inter Miami, dos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira, sob o olhar atento de 18 mil fãs eufóricos com a chegada do argentino.

A estrela chega à MLS depois de deixar o Paris Saint-Germain, onde não consegui vencer a Liga dos Campeões e saiu por considerar que os franceses não tinham um projeto ambicioso para o futuro.

A sua família esteve presente na apresentação, com os filhos a fazerem as delícias dos espetadores. David Beckham, presidente do clube, também marcou presença neste dia marcante para o futebol norte-americano.

