Homem assalta carrinha de valores no Seixal mas perde a mala do dinheiro durante fuga

Uma carrinha de valores foi assaltada no fim de semana na Amora, concelho do Seixal.

O assaltante recorreu a gás pimenta para agredir o segurança e furtar uma mala com milhares de euros, que, segundo a TVI/CNN Portugal, deixou cair enquanto fugia, acabando por ser recuperada.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito aproveitou a deslocação do segurança, que transportava malas de dinheiro para carregar máquinas de ATM, para atingi-lo com gás pimenta.

Suspeita-se de que tinha uma carrinha nas imediações usando-a para fugir do local.

