Kylie Jenner e Jordyn Woods vistas quatro anos após o escândalo de traição

Kylie Jenner e Jordyn Woods foram vistas num restaurante de sushi com amigos, em Los Angeles, no passado fim de semana. As amigas não eram vistas em público há quatro anos, depois do escândalo com Tristan Thompson, que tinha uma relação com Khloe Kardashian, irmã de Kylie.

Em causa está em envolvimento íntimo de Jordyn, então melhor amiga de Kylie, com o basquetebolista Tristan em fevereiro de 2019. Segundo Woods, foi apenas um beijo, mas foi o suficiente para ditar o fim da amizade e o afastamento da família Kardashian.

Nenhuma das partes comentou o reencontro, mas o assunto tornou-se viral nas redes sociais.

Kylie e Jordyn formavam a “dupla sensação”, eram vistas sempre juntas e este reencontro deixou os fãs a desejar o regresso desta amizade.

