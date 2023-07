Sindicatos da Altice reúnem-se com representantes da administração do grupo

Os sindicatos da Altice Portugal vão estar reunidos, esta segunda-feira à tarde, com os representantes da administração do grupo, na sequência da Operação Picoas.

O caso já levou à detenção do cofundador da Altice Armando Pereira e à suspensão de funções do co-CEO Alexandra Fonseca, dada a conhecer hoje.

A reunião com os sindicatos terá lugar cerca das 17h30, na sede da dona da Meo, em Picoas, Lisboa, segundo um representante do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT), citado pela agência Lusa.

