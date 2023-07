Políticos sem grandes férias grandes

Com o ano político a chegar ao fim, a maioria dos principais protagonistas políticos do país ruma ao sul do país, levando na bagagem sobretudo livros. Este verão não será diferente.

Clique na imagem para ver melhor (ilustração de Óscar Rocha)

Nos meses de calor, Marcelo Rebelo de Sousa troca Belém pelo areal da praia do Gigi, na Quinta do Lago. Já o primeiro-ministro costuma frequentar a praia do Carvoeiro, em Lagoa. O presidente da Assembleia da República, como de costume, também privilegia o Algarve. Mas há exceções à regra. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, prefere uma escapadela até Barcelona. Já do lado da oposição, o líder do PSD andará muito ocupado. Além da Festa do Chão da Lagoa, na Madeira, Luís Montenegro estará por Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude, e em Albufeira para o Encontro de Verão das Comunidades Portuguesas do PSD e ainda em Quarteira para a Festa do Pontal. O líder do Chega, André Ventura, tal como no ano passado, vai dividir as férias entre o estrangeiro e uma zona do interior do país. A bancada liberal prefere manter-se segredo sobre os destinos. E assim é também do lado da bancada bloquista, sendo que Francisco Louçã não deverá abdicar da sua ida à Graciosa. Ainda à esquerda, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo gozará o seu período de férias, com a família, no Sul do país.