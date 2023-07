17 de julho 2023 às 19:03

Piloto russo morre durante voo de treino

“Exprimo as minhas condolências aos familiares do homem que morreu durante um acidente com um avião de ataque Su-25 durante um voo de treino", disse Roman Bublik, responsável pelo distrito de Ieisk, região de Krasnodar, onde ocorreu o acidente, através do Telegram.