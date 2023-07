Sindicato diz que CGD recusa aplicar aumento de 1%

O sindicato diz que, em alternativa, a CGD propôs um pagamento "em formato de apoio extraordinário, ou seja, um valor a definir e a pagar uma única tranche apenas aos trabalhadores no ativo", a que não se opõe, desde que seja efetuado "de forma transparente, justa e igualitária".





O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) afirmou que a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) não vai aplicar o aumento extraordinário de 1% anunciado pelo Governo. "O STEC informa que reuniu com o Presidente da Comissão Executiva, tendo sido reiterada a informação de que a CGD não iria cumprir esta determinação do Governo", refere o sindicato.

O sindicato diz que, em alternativa, a CGD propôs um pagamento "em formato de apoio extraordinário, ou seja, um valor a definir e a pagar uma única tranche apenas aos trabalhadores no ativo", a que não se opõe, desde que seja efetuado "de forma transparente, justa e igualitária".

O STEC teme uma repetição da "discriminação ocorrida em 2022", que deixou de fora pré-reformados e trabalhadores com rendimento bruto acima de 2.700 euros, e insiste que "não abdicará do cumprimento" do aumento intercalar de 1% determinado pelo executivo.

"Nesse sentido o STEC vai, nos termos da legislação em vigor, requerer o início do processo de conciliação no Ministério do Trabalho, e solicitar audiências aos grupos parlamentares da Assembleia da República, Ministério das Finanças e Comissão de Orçamento e Finanças", regista, lembrando que a empresa entre janeiro de 2022 e março de 2023 teve lucros superiores a mil milhões de euros.

O Governo anunciou em março um aumento salarial intercalar de 1% para a administração pública este ano, bem como um aumento de 5,20 euros para seis euros no subsídio de alimentação.

