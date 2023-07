JMJ. Motoristas e cantoneiros da CML desconvocam greve

Recorde-se que a paralisação tinha sido convocada no início do mês.





Foi desconvocada, esta segunda-feira, a greve dos trabalhadores dos resíduos sólidos e urbanos de Lisboa, cuja paralisação estava marcada para os dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Manuel Oliveira, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), disse à agência Lusa que a greve foi desconvocada porque foi possível chegar a acordo com o executivo de Carlos Moedas (PSD) no que diz respeito ao pagamento dos "títulos habilitantes para a função", que estavam a ser suportados desde 2020 pelos trabalhadores.

"Desde o anterior executivo (presidido pelo socialista Fernando Medina) que a Câmara de Lisboa não estava a aplicar isto, que é de lei. Essa questão está ultrapassada e existe o compromisso de pagar isso aos trabalhadores a partir de 2024", referiu a mesma fonte, acrescentando que também foi discutido também a necessidade de "afinar" horários de trabalho.

Recorde-se que a paralisação tinha sido convocada no início do mês.

