Migração ilegal. Cerca de 10 detidos em megaoperação

A Polícia Judiciária (PJ), em cooperação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), desencadeou esta segunda-feira uma megaoperação, na grande Lisboa, com vista a desmantelar uma associação criminosa responsável pela circulação de migrantes em situação ilegal na Europa. De acordo com a CNN Portugal, as suspeitas recaem sobre mais de uma dezena de pessoas, a maioria com origem em países do sudeste asiático.

Desta operação já resultaram cerca de uma dezena de detenções, mas as diligências de combate à migração clandestina vão continuar nos próximos tempos, adiantou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Estão também a decorrer intervenções da mesma natureza noutros países da União Europeia, como França, Espanha, Alemanha, Bélgica e Áustria.

Em Lisboa, a operação contou com cerca de uma centena de inspetores da PJ e decorreu na zona do Martim Moniz e na Avenida Almirante Reis. Entre os locais inspecionados estão alojamentos locais que albergam migrantes muitas vezes em número superior à capacidade dos espaços. Nestes locais estiveram ainda inspetores do SEF, para identificar e verificar os documentos de todos os migrantes presentes, e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), para verificar as condições de alojamento.

De acordo com a SIC Notícias, foram desenvolvidas ações semelhantes em Vila Franca de Xira e na Margem Sul do Tejo.

Em causa estão suspeitas de associação criminosa para tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e branqueamento. A rede ilegal terá alegadamente criado um esquema através da multiplicação de agendamentos de entrevistas, manipulando o Sistema Automático de Pré-Agendamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para os imigrantes solicitarem autorização de residência a troco de milhares de euros. Sem capacidade para dar resposta a todos os candidatos, estes podiam circular livremente no espaço Schengen, bastando para isso mostrar prova de que aguardavam entrevista pelas autoridades portuguesas. Há suspeitas sobre 300 mil casos.

Os comentários estão desactivados.