Detido homem que abusava sexualmente de sobrinho bebé

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 27 anos, acusado de abusar sexualmente do seu sobrinho de 18 meses, em Leiria.

“Os factos ocorreram na manhã da passada sexta-feira, na cidade de Leiria, aproveitando o agressor, tio da vítima, a guarda momentânea da criança, para cometer os abusos”, informou a PJ, através de comunicado.

Os pais, após terem ido buscar o bebé, que chorava compulsivamente, levaram-no ao Hospital de Leiria, onde o Serviço de Urgência descobriu indícios de agressão sexual, tendo alertado as autoridades.

“A criança, de 18 meses de idade, foi, entretanto, sujeita a perícia médico legal, confirmando-se a agressão sexual violenta”, lê-se no comunicado.

Entretanto, as diligências de investigação e recolha de prova desenvolvidas resultaram na detenção do tio do bebé.

O homem já foi ouvido pelas autoridades judiciais, no âmbito de primeiro interrogatório, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva.

