Trocas comerciais. Balança entre Portugal e Arábia Saudita é desfavorável ao nosso país

A Arábia Saudita foi o 50.º cliente das exportações portuguesas de bens em 2021, com uma quota de 0,2% no total, ocupando a 28.ª posição ao nível das importações (0,4%). E, como é costume nas trocas comerciais com este país, a balança comercial é desfavorável ao nosso país. No entanto, olhando para os primeiros cinco meses deste ano, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal exportou para a Arábia Saudita produtos num total de quase 88 milhões de euros, quase o dobro face ao mesmo período do ano passado: 43,5 milhões. Nos primeiros cinco meses deste ano, o maior investimento foi para produtos minerais com quase 25 milhões. Mas não foi a mesma categoria a merecer o primeiro lugar no ranking em 2022. Esse lugar foi para os produtos das indústrias alimentares, com quase 6,7 milhões.

Olhando para as importações, no mesmo período, os valores são muito superiores. Entre janeiro e maio deste ano, Portugal importou produtos no valor de mais de 185 milhões e, no ano passado, na mesma altura, o valor foi de quase 177 milhões de euros. Este ano, do valor total, 140 milhões vão para produtos minerais, tendo em conta que em 2022, neste período, o valor foi zero. No ano passado, a categoria de produtos mais importada nos primeiros cinco meses foi produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas: aproximadamente 112 milhões.

Paulo Rosa, economista do Banco Carregosa, detalha que, de acordo com o banco de dados COMTRADE das Nações Unidas, as exportações da Arábia Saudita para Portugal no ano passado representaram 725 milhões de dólares – cerca de 645 milhões de euros – e as exportações de Portugal em 2022 para o maior país da península arábica corresponderam a apenas 195 milhões de dólares, “ou seja, Portugal registou um défice comercial de 530 milhões de dólares”.

Já Henrique Tomé, analista da XTB, diz ao i que “a Arábia Saudita e Portugal mantêm uma relação comercial bilateral, mas o seu peso é pouco relevante para ambas as economias”.

Segundo Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), com base nos dados do INE, as trocas comerciais com Portugal entre 2018 e 2022 – excluindo serviços – entre Portugal e Arábia Saudita representam um total de 119,6 milhões de euros em exportações e 593,4 milhões de euros em importações, o que corresponde a um saldo negativo da balança comercial de 473,8 milhões de euros.

Nestes setores, Portugal exportou para Arábia Saudita 32,8 milhões de euros em média anual, no mesmo período e as importações totalizaram 34 mil euros, com um saldo positivo de 32,8 milhões. Estes setores representam perto de 27,4% do total de exportações de bens transacionáveis e 0% das correspondentes importações.

Mas olhando apenas para o setor agrícola e agroalimentar, as exportações representam, em média, 25,2 milhões de euros (27ª. posição) e as importações 23 mil (141.ª posição), querendo isto dizer que Portugal tem um saldo positivo de 25,2 milhões de euros. Estes valores representam, respetivamente, cerca de 76,8% das exportações do setor agroflorestal e mar e 68,1% das importações.

Já as principais exportações agrícolas e agroalimentares nestes anos são os tomates preparados (21%), manteiga (14%) e águas com açúcar ou outros produtos; outras bebidas (13%). E as importações agrícolas e agroalimentares mais relevantes dizem respeito a tâmaras, figos, ananases, abacates, goiabas, mangas (70%), gorduras e óleos, animais ou vegetais, processados de outras formas (11%) e chocolate e outras preparações com cacau (11%).

Juntando também os produtos do mar e da floresta, o destaque em termos de exportações vai para os tomates preparados (16%), manteiga (11%) e águas com açúcar ou outros produtos; outras bebidas (10%). Nas importações destes setores, destacam-se tâmaras, figos, ananases, abacates, goiabas, mangas (48%), cortiça natural em bruto (18%) e colofónias e derivados (9%).

Os comentários estão desactivados.