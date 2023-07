Arábia Saudita compra drones turcos

A Arábia Saudita "vai adquirir drones com o objetivo de fortalecer a prontidão das forças armadas do reino e as suas capacidades de defesa e fabrico", informou o ministro da Defesa saudita, Khaled bin Salman, esta terça-feira.





Durante a visita do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, à Arábia Saudita, estes dois países assinaram diversos acordos e fizeram negócios, que inclui a compra de drones turcos.

O Presidente turco assinou com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, governante de facto do reino, acordos em diferentes áreas, nomeadamente, a energia, investimento, defesa, meios de comunicação e "dois contratos com a empresa turca Baykar" - codirigida por um genro de Erdogan - que produz drones, em particular o aparelho tático TB2 Bayraktar, a estrela da indústria de defesa turca, avançou a agência de notícias oficial saudita SPA.

Contudo, o valor dos acordos não foi revelado, nem se sabe qual modelo de drone que foi adquirido pelos sauditas.

Esta informação viria a ser revelada por um diplomata árabe radicado em Riade, que falou sob condição de anonimato, tendo descrito os 'drones' comprados pelo reino como do modelo TB2.

Este aparelho aéreo não tripulado ficou conhecido em 2022 pelo seu papel nas primeiras fases de defesa da Ucrânia contra a invasão russa, tendo, entretanto, já sido adquirido por uma dezena de exércitos, segundo um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

