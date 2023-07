Ex-Presidente do Panamá condenado a mais de dez anos de prisão

Ricardo Martinelli, que foi Presidente do Panamá entre 2009-2014, foi condenado a 10 anos e oito meses de prisão, por branqueamento de dinheiro na aquisição de um grupo de meios de comunicação social, segundo a imprensa internacional.

Em causa estão acusações de branqueamento dos fundos que o ex-chefe de Estado utilizou para se tornar acionista da Editora Panamá América, proprietária de diversos diários, incluindo Critica ou Dia a Dia, sublinhou o jornal Estrella de Panamá.

Martinelli, que aspirava a uma nova candidatura presidencial em 2024, fica ainda obrigado a pagar uma multa de 17 milhões de euros.

Além do ex-Presidente foram também condenadas outras quatro pessoas, que o tribunal considerou culpadas do envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público.

