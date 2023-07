Prisão preventiva para seis detidos de rede de imigração ilegal

A rede agora desmantelada proporcionava a imigrantes em situação irregular em toda a Europa a possibilidade de se deslocarem a Portugal no sentido de regularizar a sua situação junto do SEF.





Os seis arguidos detidos na segunda-feira numa operação para desmantelar uma organização criminosa de imigração ilegal com ramificações europeias ficaram esta terça-feira em prisão preventiva, após interrogatório judicial.

Segundo um recente comunicado da PJ, os detidos faziam parte de uma organização criminosa que atuava em Portugal, França, Espanha e Alemanha, suspeita da prática de crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

De acordo com as autoridades, a rede agora desmantelada proporcionava a imigrantes em situação irregular em toda a Europa a possibilidade de se deslocarem a Portugal no sentido de regularizar a sua situação junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com vista à obtenção de autorizações de residência, na sua grande maioria recorrendo a documentos falsificados.

