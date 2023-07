Pelo menos 15 pessoas morreram eletrocutadas na Índia ao atravessar ponte

Morreram, esta quinta-feira, quinze pessoas, eletrocutadas, no norte de Índia depois de um transformador ter explodido e eletrificado a ponte que atravessavam naquele momento.

“O incidente ocorreu na manhã de hoje, pelo menos 15 pessoas morreram (...). A corrente elétrica passou para o parapeito da ponte e o acidente aconteceu com quem tocou neste parapeito", disseram as autoridades locais, citadas pela agência EFE, acrescentando que o acidente ocorreu “devido a uma fuga de corrente elétrica de um transformador" que eletrificou uma ponte no distrito de Chamoli, situado no norte do estado de Uttarakhand.

Death toll in #chamoli electrocution incident rises to 16, nine people injured. All victims were locals. #chamoli #Uttarakhand pic.twitter.com/q0Hl4xHPTb — Gaurav Talwar (@gauravtalwarTOI) July 19, 2023

Houve ainda sete pessoas que ficaram feridas, incluindo duas com gravidade.

