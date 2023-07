Um prédio foi, esta quarta-feira, evacuado na sequência de um incêndio no quinto andar, na Rua do Capitão Pombeiro, em Paranhos, no Porto.

Fonte dos Bombeiros Sapadores e do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disseram, à agência Lusa, que foram registados dois feridos ligeiros, que tentam resgatar uma terceira pessoa, que se encontra no telhado do prédio.

A rua foi cortada ao trânsito e o alerta foi dado pelas 14h00.

