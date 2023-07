Rafa rejeitou proposta do Qatar

No Qatar, os contratos são isentos de impostos, ou seja, tratam-se de valores líquidos.





Rafa Silva vai ficar no Benfica esta época, garantiu o jogador a Rui Costa e a Roger Schmidt, já em Inglaterra, no estágio das águias.

Segundo A Bola, o jogador recusou uma oferta do Qatar no valor de €7,5 milhões por ano, mais os bónus, que poderiam chegar aos €2,5 milhões/ano, do Al-Sadd, num contrato de três épocas.

O jogador do Benfica poderia chegar aos €30 milhões: €22,5 milhões fixos mais €7,5 em objetivos, como número de jogos, golos e troféus.

No Qatar, os contratos são isentos de impostos, ou seja, tratam-se de valores líquidos.

