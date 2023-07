Otávio avisa: "Vão ter de levar comigo mais um ano"

Os adeptos do FC Porto podem contar com Otávio, pelo menos, por mais um ano, disse o jogador, acabando assim com os rumores de uma possível transferência.

“Falam sempre de mim, já estou habituado, mas vão ter de levar comigo mais um ano”, atirou o médio internacional português, vinculado aos portistas até junho de 2026.

O joagador fará a sua oitava época ao serviço dos dragões.

“Quando uma época acaba, digo sempre que quero fazer melhor na época seguinte. Tenho os meus objetivos, as minhas metas, e vou atrás, sempre em prol da equipa, como é óbvio. A equipa é o mais importante e vou trabalhar sempre para dar o meu melhor”, garantiu o brasileiro.

Recorde-se que várias órgãos deram conta do interesse do Al Nassr e de clubes italianos em Otávio.

