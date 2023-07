Talibãs acabam com protestos de dezenas de mulheres contra fecho de salões de beleza

Decreto foi publicado no final do junho e visa acabar de vez com o desaparecimento de milhares de negócios geridos por mulheres.





Dezenas de mulheres que se encontravam, esta quarta-feira, a protestar contra a decisão das autoridades talibãs de encerrar salões de beleza, foram dispersas.

O decreto foi publicado no final do junho e visa acabar de vez com o desaparecimento de milhares de negócios geridos por mulheres.

Foram cerca de cinquenta mulheres que arriscaram as suas vidas a participar nos protestos de hoje. As Nações Unidas no Afeganistão já condenaram a forma como a manifestação se desenrolou.

"Relatos de forte repressão contra um protesto pacífico de mulheres por causa da proibição de salões de beleza - a mais recente violação dos direitos das mulheres no Afeganistão - são profundamente perturbadores", escreveu a missão na sua conta na rede social Twitter.

"Os afegãos têm o direito de expressar as suas opiniões sem enfrentar a violência", acrescentaram as Nações Unidas.

