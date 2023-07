Incêndio em viatura deixa condutora gravemente ferida em Évora

Um incêndio numa viatura, na Estrada Nacional 254, no Redondo, distrito de Évora, deixou a condutora gravemente ferida, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, a mulher sofreu queimaduras nos pés e teve de ser transportada para o Hospital de Évora.

O fogo alastrou a uma zona de pasto e um helicóptero foi acionado para o combate às chamas.

No local estiveram cerca de 40 bombeiros do Redondo, do Alandroal, de Évora e da Força Especial de Bombeiros.

Os comentários estão desactivados.