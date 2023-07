Os leões têm dois jogos particulares no dia 25 de julho.





A equipa leonina empatou 1-1 com o Genk num teste de pré-temporada realizado no Estádio do Algarve.

O jogo dos leões foi marcado por Francisco Trincão.

Os leões têm dois jogos particulares no dia 25 de julho. Às 10h com o Portimonense e às 20h30 contra os espanhóis da Real Sociedad .

