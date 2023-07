Cerca de 70 concelhos em perigo máximo de incêndio

Temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo) e os 23 (em Faro), enquanto as máximas irão variar entre os 24 (em Aveiro) e os 37 (em Castelo Branco).





O instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quinta-feira, cerca de 70 concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Bragança em perigo máximo de incêndio rural.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo) e os 23 (em Faro), enquanto as máximas irão variar entre os 24 (em Aveiro) e os 37 (em Castelo Branco).

Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, acompanhado por vento, por vezes forte, na faixa costeira e nas terras altas e descida da temperatura máxima.

Por sua vez, o IPMA colocou também mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Coimbra, Viseu, Guarda, Porto, Vila Real, Braga, Aveiro e Bragança em perigo muito elevado.

