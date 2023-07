Leoa à solta nos arredores de Berlim

Uma leoa está à solta nas ruas de Berlim. As autoridades alemãs pediram, esta quinta-feira, que os moradores dos subúrbios da capital permaneçam em casa, para ficarem em segurança. Ao que tudo indica, o animal estaria a perseguir um javali.

"Por volta da meia-noite, recebemos uma mensagem difícil de imaginar. Dois transeuntes que viram um animal a perseguir outro", disse Daniel Keip, porta-voz da polícia de Brandemburgo, à rádio "RBB".

"Um era um javali e o outro aparentemente um animal selvagem, uma leoa. Os dois homens gravaram um vídeo nos telemóveis e até polícias experientes tiveram de admitir que provavelmente era uma leoa", acrescentou a mesma fonte.

🇩🇪🦁 Meanwhile, in Berlin…



Police have warned that a large predator, probably a lioness, is on the loose in the southern suburbs of Berlin.



Residents have been warned not to leave their homes and to keep pets indoors.pic.twitter.com/F2rE9Ujnwr