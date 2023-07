Homem mata ex-mulher após discussão em Vila do Conde

Um homem, de 50 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, na zona de Vila do Conde. O caso de violência doméstica ocorreu na noite de domingo.

"Entre o autor e a ex-mulher existia um relacionamento pautado por desavenças inerentes ao fim do relacionamento, já tendo esta apresentado queixa por violência doméstica contra aquele", refere a PJ em comunicado, acrescentando que, pelas 22h30 do dia que o crime aconteceu, "o autor dirigiu-se a casa da ex-mulher para entregar o filho menor" de ambos, depois de ter passado o fim de semana com a criança.

Foi aí que o alegado agressor "se desentendeu com o atual companheiro" da vítima e, na sequência da discussão entre ambos, "o autor desferiu quatro facadas na vítima que foi hospitalizada em estado grave".

O detido foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de "obrigação de permanência na habitação com pulseira eletrónica".

