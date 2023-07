O concurso para diretor-geral da Saúde será repetido, anunciou, esta quinta-feira, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

De acordo com uma nota publicada em Diário da República, a CReSAP, sem anunciar os motivos para a repetição do concurso, informa da sua abertura "pelo prazo de dez dias úteis a contar da publicitação no seu sítio eletrónico”.

Foi no início de junho, dia depois de Rui Portugal, o então subdiretor-geral da Saúde, se ter demitido, que tinha sido publicado o aviso inicial da abertura do concurso.

Dias depois de Rui Portugal se ter demitido, o médico de saúde pública André Peralta Santos foi nomeado subdiretor-geral da Saúde, em regime de substituição.

Os comentários estão desactivados.