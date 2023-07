Neymar: "Messi, Mbappé e eu somos os melhores do mundo, mas futebol não é receita de bolo"

Neymar deixou a garantia que vai continuar no clube francês, com quem tem contrato até 2025.





O jogador Neymar deu uma entrevista ao Youtuber Casimiro onde falou do PSG e do facto de não terem conseguido vencer a Liga dos Campeões.

“Os galácticos do Real Madrid também não ganharam a Liga dos Campeões. Messi, Mbappé e eu somos os melhores do mundo, sabemos disso, mas infelizmente não aconteceu, o futebol não é como a receita de um bolo”, atirou o brasileiro.

A estrela falou ainda de Messi, que saiu do PSG e assinou pelo Inter Miami.

“Ele já ganhou tudo e a família foi muito afetada nos últimos dois anos no PSG, por isso compreendo que tenha ido para um lugar onde será bem recebido”.

Neymar deixou a garantia que vai continuar no clube francês, com quem tem contrato até 2025.

“Espero ficar no PSG. Tenho contrato e ninguém me informou de nada. Mesmo que não haja muito amor entre mim e os adeptos, estarei lá, com ou sem amor”, concluiu.

