China e Rússia realizam exercícios navais conjuntos no Mar do Japão

"O principal objetivo dos exercícios é fortalecer a cooperação naval entre a Federação Russa e a República Popular da China, bem como apoiar a estabilidade e a paz na região da Ásia - Pacífico", enfatizou a Frota do Pacífico.





A China e a Rússia começaram, esta quinta-feira, os exercícios navais conjuntos nas águas do Mar do Japão, na sequência da cooperação “Norte/Interação-2023”.

Em comunicado, a Frota do Pacífico da Marinha Russa explica que o país será representado pelos caçadores de submarinos Admiral Tributs e Admiral Panteleyev e pelas fragatas Gromkiy e Otlichnyy. A sua frota, por sua vez, será comandada pelo contra-almirante Valeri Kazakov, comandante da flotilha Primorye, que faz parte da Frota do Pacífico.

Já a China participa com quatro navios de guerra e um navio de apoio da Marinha do Exército de Libertação Popular, incluindo os contratorpedeiros Qiqihar e Guiyang, as fragatas de mísseis guiados Zaozhuang e Rizhao e o navio de abastecimento Taihu.

