Palácio da Justiça de Coimbra está há sete meses sem policiamento

O Palácio da Justiça de Coimbra está há sete meses sem os agentes da PSP que habitualmente prestavam funções, esta é uma situação que vem sendo sinalizada pela Comarca, mas à qual o Ministério da Justiça "continua a não dar resposta".

"Estamos sem policiamento no Palácio da Justiça desde o início do ano. Continuamos sem resposta do Ministério da Justiça para este problema", disse Carlos Oliveira, juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra.

O magistrado, em contacto por parte da agência Lusa, realçou que já em maio, o Conselho de Gestão da Comarca de Coimbra reiterava a necessidade de ser retomado o policiamento no Palácio da Justiça, não só para segurança de todos os seus trabalhadores, mas também para todas as partes envolvidas em diferentes processos.

Segundo Carlos Oliveira, para além da Comarca de Coimbra, também o Conselho Superior da Magistratura tem levado a cabo diligências para que seja dada uma solução a este problema, que até à data, "está sem qualquer resposta".

Os comentários estão desactivados.