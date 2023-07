Embaixador sueco expulso do Iraque depois de queima de Alcorão em Estocolmo

Esta decisão foi ordenada pelo primeiro-ministro do Iraque, esta quinta-feira, que também ordenou a retirada do encarregado de negócios iraquiano da Suécia,





O embaixador da Suécia no Iraque foi expulso depois de um homem ter queimado uma cópia do Alcorão em Estocolmo.

Esta decisão foi ordenada pelo primeiro-ministro do Iraque, esta quinta-feira, que também ordenou a retirada do encarregado de negócios iraquiano da Suécia.

Este conflito diplomático aconteceu pouco depois de manifestantes terem protestado contra a queima de uma cópia do Alcorão, invadindo a embaixada da Suécia em Bagdade, agitando bandeiras e sinais com o rosto do influente clérigo xiita iraquiano e líder político Muqtada al-Sadr, contestando o que consideraram ser a passividade das autoridades suecas para com o ato da profanação do Alcorão.

Os manifestantes provocaram um pequeno incêndio neste espaço, o que levou o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, a afirmar que as autoridades irão processar os responsáveis pelo incêndio na embaixada, prometendo uma investigação aos acontecimentos.

Na sua declaração, o chefe do Governo iraquiano revelou ainda ao seu homólogo sueco que o Iraque cortará as relações diplomáticas na eventualidade de Estocolmo continuar a permitir episódios de queima do livro sagrado.

