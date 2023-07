Putin não vai participar na cimeira BRICS

As autoridades da África do Sul revelaram que o Presidente russo, Vladimir Putin, não vai participar na cimeira do grupo de economias emergentes, BRICS, em agosto.

Segundo Putin, esta decisão tem como objetivo "não pôr em perigo" o evento ou "criar problemas" devido ao seu mandado de captura internacional.

"O Presidente Putin compreende o dilema que a África do Sul enfrenta, mas não quis pôr em perigo a cimeira nem criar problemas à África do Sul", afirmou o representante diplomático sul africano junto do bloco BRICS, Anil Sooklal, durante uma conferência de imprensa em Joanesburgo.

Para Sooklal, a decisão do Presidente russo é um sinal da "maturidade e força do bloco BRICS", composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Apesar de Putin não se deslocar à África do Sul, este estará praticamente presente em todas as deliberações da cimeira, afirmou o diplomata sul-africano.

"Todas as questões que colocámos na agenda serão discutidas coletivamente e estamos confiantes de que a cimeira será um sucesso", acrescentou.

