Media Capital propõe 80 milhões pela Cofina

A Media Capital fez uma oferta vinculativa sobre a Cofina Media avaliando a empresa em 80 milhões. Este é um valor que está acima do management buy out (MBO) apresentado pelos quadros da Cofina, de 75 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI, liderada por Mário Ferreira, refere que a “oferta é vinculativa quanto à transação proposta, no entanto, encontra-se sujeita à validação e verificação dos pressupostos e condições contemplados na presente oferta e à celebração entre as partes de um contrato com termos finais da transação proposta”.

Avalia então a empresa em 80 milhões, pressupondo que a dívida líquida é de 45 milhões de euros. Caso seja maior, “o montante” excedente “será abatido ao preço”. Quer isto dizer, o preço a pagar ao vendedor é de 35 milhões de euros.

Recorde-se que a Cofina tem outra proposta em cima da mesa e confirmou recentemente já ter recebido esclarecimentos relativos à oferta vinculativa para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Cofina Media, como anunciou CMVM. Os nomes de todos os que vão deter a sociedade, direta ou indiretamente, foram também anunciados, ainda que alguns já se soubessem: Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.

“Considerando que alguns dos investidores são simultaneamente membros do conselho de administração da Cofina, a Cofina assegurará a estrita observação de todas as disposições legais aplicáveis a transações com partes relacionadas”, diz a mesma nota.

