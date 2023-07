Bruno Fernandes é o novo capitão do Manchester United, o anúncio foi feito pelo clube esta quinta-feira no seu site oficial.

O português sucede assim ao central Harry Maguire.

O médio usou muitas vezes a braçadeira de capitão na época passada, quando Maguire não estava no onze.

"Como capitão, o vencedor do prémio 'Sir Matt Busby' em duas ocasiões vai continuar a garantir a mais elevada exigência no plantel do United de forma a garantir o sucesso em 2023/24 e em diante", lê-se no comunicado do United.

