Um motociclista, de 53 anos, ficou ferido com gravidade, na sequência da colisão da mota em que seguia com um camião no Alto de Morilhões, em Arcos de Valdevez, avança o Correio da Manhã.

O alerta foi dado às 12h23.

No local estiveram os Bombeiros dos Arcos de Valdevez e o INEM e a vítima foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

A GNR esteve no local e está a investigar.

