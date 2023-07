Brasil regista queda de mortes violentas em 2022

As mortes violentas intencionais no Brasil observaram uma queda de 2,4% no ano passado, totalizando 47,5 mil casos face aos 48,4 mil registados no ano anterior.

Estas informações foram avançadas por um relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado esta quinta-feira.

A taxa de mortalidade brasileira está a diminuir desde 2018, tendo ficado em 23,4 por 100 mil habitantes no ano passado, e a maior queda foi registada na região nordeste do Brasil (-4,5%), na região norte (-2,7%) e no sudeste (-2%).

Na região sul os homicídios violentos saltaram 3,4% e na região centro-oeste 0,8%.

Contudo, apesar da região norte ter registado esta queda, a taxa de de mortes violentas nas cidades da Amazónia foi 54%, superior ao resto do país, dado que indica o crescimento de ações do crime organizado na área.

O levantamento indicou que o crime de homicídio doloso registou queda de (-1,7%), passando de 40.336 casos em 2021 para 39.629 em 2022. Já o roubo seguido de morte caiu (-15,3%), passando, respetivamente, de 1.452 para 1.229.

Por outro lado, apesar da queda das mortes violentas, houve crescimento de 18% nas lesões corporais seguidas de morte, que passaram de 517 casos em 2021 para 610 em 2022 e os assassinatos de polícias também cresceram 30%, passando de 133 para 173.

Os comentários estão desactivados.