Explosão de bomba no leste da RDCongo faz pelo menos nove mortos

A explosão de uma bomba numa aldeia no nordeste da República Democrática do Congo fez pelo menos nove vítimas mortais e 12 feridos.

A bomba explodiu no território oriental de Rutshuru, explicou o adjunto do governador da província, Isaac Kibira, que acrescentou que o incidente ocorreu quando um membro da milícia local de autodefesa manuseava um objeto não identificado no chão, fazendo-o detonar no centro da aldeia.

Até ao momento, ainda não se sabe quem deixou o engenho explosivo no local, contudo as autoridades disseram que foi encontrado numa zona onde os rebeldes armados fizeram recentemente incursões.

"Os primeiros socorros de emergência foram prestados por elementos das forças regionais da Comunidade da África Oriental destacados para a zona", revelou o adjunto do governador.

As autoridades sanitárias locais afirmaram ter admitido os feridos numa clínica para tratamento.

A região leste da RDCongo regista há décadas combates em que intervêm mais de 120 grupos, que lutam pelo poder, terras e recursos minerais valiosos - enquanto outros tentam defender as suas comunidades.

