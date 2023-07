Ronaldo diz não à Europa e ao Sporting

À saída do Estádio do Algarve, onde o Al Nassr realizou mais um jogo de preparação e perdeu (0-5) com o Celta de Vigo, Cristiano Ronaldo surpreendeu ao falar da mudança para a Arábia Saudita e do seu futuro enquanto jogador. O internacional português comparou vários campeonatos e mostrou-se satisfeito com a experiência no Médio Oriente. Confrontado com a possibilidade de voltar a jogar na Europa, CR7 foi claro: «Europa? Essa porta está completamente fechada. Disse isso quando assinei. Tenho 38 anos, já não vale a pena». E acrescentou: «A Europa perdeu muita qualidade. A única liga no mundo que tem qualidade e está a um nível superior a todas as outras é a Premier League. A liga espanhola e a alemã perderam qualidade e a liga portuguesa é boa, mas não é top top. Quero jogar na Arábia Saudita».

Ronaldo afirmou ainda que foi a sua entrada no futebol árabe que deu notoriedade ao campeonato saudita «é um facto», e revelou que «seis meses foram suficientes» para perceber que quer ficar. «Quando fui para a liga italiana essa liga estava morta e depois rejuvenesceu». A fechar a conversa com os jornalistas não perdeu a oportunidade para mandar uma farpa ao adversário de estimação, Lionel Messi, que vai jogar no Inter de Miami. «A liga saudita é muito melhor do que o campeonato dos Estados Unidos». A US Open Cup, que organiza uma prova a eliminar semelhante à Taça de Portugal, respondeu com a seguinte publicação no Twitter: «A liga saudita não é melhor que a US Open Cup», uma resposta, no mínimo, estranha, pois CR7 comparou os dois campeonatos e não as taças.

Os comentários estão desactivados.