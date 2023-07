Assim? Não mudamos...

por Eduardo Baptista Correia

Os sinais de desnorte na forma como o país funciona são por demais evidentes e enquanto o povo português e os políticos responsáveis pela condução do país não decidirem mudar profundamente o modo como funcionamos, a evolução económica e social da nação estará comprometida. É fundamental que tenhamos consciência desse facto para perdermos as ilusões face a discursos carregados de promessas e intenções, contudo, vazios de conhecimento, capacidade e ações. Como se diz, em Portugal, usando linguagem popular: ‘Já demos demasiadas vezes para esse peditório que se torna cada vez mais evidente identificar a cantiga’.

A política portuguesa exagera na falta de substrato e conhecimento. Essas peças fundamentais ao desenvolvimento foram gradualmente substituídas pelo constante debate na comunicação social à volta de pessoas e casos, que aparecem e desaparecem sem que NADA MUDE. Aos partidos políticos, supostamente os redutos da estratégia da criação e evolução de sociedade, pedir-se-ia, teoricamente, muito mais do que alinhar no modelo de achincalhamento a que o tempo, supostamente de democracia, remeteu o panorama político em Portugal.

Se o Partido Socialista demonstra uma desmedida incapacidade reformista, insistindo num conjunto de práticas que indiciam, no mínimo, falta de competência, a atual direção do PSD considera suficiente, atacar e criticar sem substância, pedir esclarecimentos, e afirmar que está preparada para governar assente num conjunto de propostas avulsas e desestruturadas, esquecendo-se que as palavras valem muito menos que ações. O que o PSD apresenta é pouco e não exalta. Por isso é ponto assente na sociedade portuguesa que não está pronto para governar. Só por isso não vemos no eleitorado a explicita vontade de mudança em face do evidente e consensual desastre socialista. Ao PSD parece bastar uma aparente unidade à volta do líder e à volta da direção. Aguardemos pelo resultado eleitoral das eleições europeias e aí será evidente a realidade dessa união...Como diz o nosso povo ‘Quem não sabe é como quem não vê’.

Na sequência de mais alguns acontecimentos menos próprios de uma sociedade humanista, cívica e evoluída, e na esfera de atuação da política fiquei sem entender a posição do PSD em matérias essenciais. Aqui explicito alguns exemplos: No que aos recentes casos Rui Rio e Altice diz respeito, que constituem cópias perfeitas de tantos outros, fiquei sem entender qual a posição do PSD sobre a frequente mediatização da justiça, o incumprimento do segredo de justiça e a devassa da vida privada das pessoas. Não sei qual a posição do PSD relativamente à detenção de pessoas durante vários dias, em condições pouco dignas e sem que sejam interrogadas, ou acusadas. Ainda no que ao caso Rui Rio diz respeito, não consegui entender qual a essência da posição do PSD em matéria de financiamento partidário. Também não entendi qual a posição do partido face à suposta atitude de Rui Rio em não ter aberto a porta de sua casa aos agentes, durante 3 horas.

Não entendi, até porque se manteve sempre em silêncio, a posição do PSD face às acusações de evidente permissividade por parte do Presidente da Câmara do Satão, eleito pelo PSD, sobejamente divulgadas pela comunicação social, relativamente a um grave caso de assédio a uma jovem funcionária por um dos contabilistas da câmara, e próximo do próprio presidente Alexandre Vaz. A direção do PSD consegue disparar sempre em todas as direções, mas revela uma enorme incapacidade de clareza e consequente convencimento do eleitor São as frequentes faltas de clareza, posições cívicas, meritocráticas e verdadeiramente social democratas que impedem o PSD de brilhar.

Um aborrecimento; assim nada vai mudar.

