Trabalhadores do "handling" da Ryanair desconvocaram greves

Os trabalhadores do "handling" da Ryanair e as empresas chegaram esta sexta-feira a acordo, e foram desconvocadas as greves de 30 e 31 de julho e 5 e 6 de agosto, assim como a paralisação parcial até outubro, adiantou o sindicato.

"Analisada a proposta das empresas, o Sitava apresentou uma contraproposta, que foi aceite, com uma alteração que foi aceite pelo Sindicato e que permite a desconvocação de todas as greves", disse o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), em comunicado.

O acordo alcançado prevê a revisão das tabelas salariais em todos os valores para os anos de 2024, 2025 e 2026 e que os trabalhadores sejam enquadrados em cada nível, tendo em atenção a sua antiguidade na empresa.

Segundo o sindicato, está ainda previsto que o subsídio de assiduidade, agora criado, seja escalonado em função do nível em que o trabalhador esteja integrado.

"Todas as restantes matérias ficarão fechadas conforme já estava pré-acordado", indicaram os representantes dos trabalhadores, acrescentando que "as partes se comprometeram ainda a assinar os acordos de empresa até 31 de julho de 2023, com vista à sua aplicação já no mês de agosto".

Os comentários estão desactivados.